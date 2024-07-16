Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 15.Temmuz Demokarasi ve Milli Birlik destanı nedeniyle şehitler için program düzenlendi.Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü önünde sporcular tarafından düzenlenen Türk bayrağı ve sancağı kent meydanına getirilerek İlçe Kaymakamına emanet edildi. 15 Temmuz günü yaşanılan olaylar sinevizyon ile ilçe halkına belgesel şeklinde sunumundan sonra şehitler için tekbir getirilerek dualar okundu. Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan programa Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, protokol üyeleri, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.