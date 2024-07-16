Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.Erzincan’da Kızılay Meydanı’nda düzenlenen programda, Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka seslenişinin dev ekranda vatandaşlara izletildiği programda, sancak koşusuna katılan sporcular, Türk bayrağını Vali Hamza Aydoğdu’ya teslim etti.Vali Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, FETÖ’nün 15 Temmuz’da hain bir darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatarak, "Milletin iradesini vesayet altına almaya çalışan iç ve dış mihraklar, FETÖ’cü hainler, içerdeki işbirlikçileri ile güç birliği yaparak bizi sindirmeye çalıştılar. Ama bunu bu milletin necip feraseti olduğu müddetçe başaramadılar, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı ile Erzincan Belediyesi Mehteran Ekibi’nin gösterisi, şiir ve müzik dinletisi ile devam eden program, camilerde sela okunmasıyla sona erdi.Düzenlenen programa; Vali Hamza Aydoğdu, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, askeri, adli ve idari erkan, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.