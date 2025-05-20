Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde, devlet koruması altındaki çocuklara yönelik anlamlı bir trafik eğitimi etkinliği düzenlendi.Söz konusu etkinlik, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesi Trafik Eğitim Parkuru’nda gerçekleştirildi. Programa Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal da katıldı. Etkinliğe 40 çocuk katıldı. Çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle trafik kurallarını öğrenme fırsatı buldu. Emniyet birimleri tarafından hazırlanan çeşitli uygulamalı alanlarda, çocuklara trafik güvenliği konusunda temel bilgiler verildi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, "Çocuklarımıza yönelik yapılan bu tür faaliyetler, onların sosyal gelişimlerine katkı sunarken toplumsal farkındalıklarını da artırıyor" dedi. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ise konuşmasında, "Trafik bilinci erken yaşta kazanıldığında, gelecekte daha güvenli bir toplum inşa etmek mümkündür" ifadelerini kullandı.Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, çocuklarla yakından ilgilenerek etkinliğe destek verdi. Çocuklar, etkinlik boyunca çeşitli oyunlarla eğlenirken, program hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.