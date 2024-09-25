Erzincan’da çocukların teknoloji ve yazılım dünyasına ilk adımı atmaları amacıyla “Robotik ve Kodlama Eğitimi” veriliyor.Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) Erzincan Gençlik Merkezleri, gençlerin ve çocukların eğitimi için düzenlenen projeleri ve hizmetleriyle dikkat çekiyor. Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi’nde çocuklar için “Robotik ve Kodlama Eğitimi’ veriliyor.Eğitim kapsamında gençlerin ve çocukların bilimsel ve teknolojik çalışmalara katılım sağlaması amaçlanırken aynı zamanda kursların çocuklara sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme, sanat ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandırması hedefleniyor.Öte yandan kursla birlikte çocuklara geleceğin en önemli ve popüler mesleklerinden olan yazılım için temel oluşturuluyor.Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde çocuklar; algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor.