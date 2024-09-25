Erzincan’ın Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Beldesi rezerv yapı alanında dağıtım sonrası kalan 27 adet konutun hak sahiplerine dağıtımına yönelik çalışma başlatıldı.Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Altınbaşak Beldesi rezerv yapı alanında bulunan 47 adet konutun “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun kapsamında kullanılmak üzere bakanlığa tahsisi uygun görüldüğü kaydedildi.Yapılan açıklamada söz konusu 47 adet konutun 20 adedinin Altınbaşak Beldesi riskli alanındaki hak sahiplerine dağıtımına ilişkin kura çekim işlemlerinin Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uhdesinde 28.11.2023 tarihinde Üzümlü Noterliği tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.Öte yandan dağıtım sonrası kalan 27 adet konutun Altınbaşak Beldesi riskli alanındaki hak sahiplerine dağıtımına yönelik uzlaşma görüşmelerini yürütmek üzere Altınbaşak Belediye hizmet binası içerisinde başkanlığın talimatı ile kurulan irtibat ve uzlaşma ofisinde ön talep toplama çalışmalarına başlandığı duyuruldu.