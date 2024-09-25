Erzincan’da Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerindeki çiftçilere bitkisel ve hayvansal destekleme konusunda bilgilendirme yapılarak bakanlığın yeni uygulamaları hakkında bilgiler verildi.Çayırlı ilçesinde düzenlenen çiftçi toplantısına Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarsim Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, ilgili şube müdürleri ve teknik elemanlarla çiftçiler katıldı.Toplantıda konuşan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi, planlı tarımsal üretim uygulaması ve 2025-2027 yıllarında uygulanacak hayvansal ve bitkisel üretim modeli konusunda çiftçilere yönelik sunum yaptı. Yeni uygulamaya konulan modelle tarımsal desteklemelerin arttığını ve sadeleştiğini kaydeden İl Müdürü Şahin, Erzincan çiftçisinin bu imkandan en iyi şekilde faydalanması gerektiğini kaydetti.İl Müdürü Murat Şahin’in ardından Tarsim Malatya Bölge Müdürü Bülent Zelyurt, tarım sigortalarının kapsamı ve işleyişine yönelik sunum gerçekleştirdi.Çiftçi toplantısında daha sonra çiftçilerin istek ve talepleri dinlenerek sorularına yanıtlar verildi.