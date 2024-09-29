Çıldırlı iş adamları Çetin Koçak ve Ergin Akçay İlçedeki okullara hediye kitap gönderdi.Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Yukarıcambazlı İş Adamı Deniz Matbaa sahibi Çetin Koçak ve Eşmepınarlı Yayınevi Sorumlu Müdürü Ergin Akçay aracılığı ile temin edilen okuma kitapları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve Şube Müdürü Atilla Arabacı tarafından Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine dağıtıldı. 12. Sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Müdür Yıldız, öğrencilerle kariyer hedefleri, akademik başarılarına odaklanmaları ve sosyal medyayı bilinçli kullanmaları konularında sohbet etti.Kitapların dağıtımı sonrası okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldız, okulun eğitim vizyonunu ve mevcut durumunu değerlendirerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin eğitimdeki önemini vurguladı. Okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar diledi.