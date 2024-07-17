Çıldır İlçe Müftülüğü ile Çıldır Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Kur’an Kursları Camiler Arası Futbol Turnuvası başladı.2024 yılı yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrenciler halı sahada buluştu. 01 Temmuz 2024 itibariyle başlayan yaz Kur’an kursları çeşitli etkinliklerle devam etmektedir. Öğrenciler sadece Kur’an kursu ve camilerde değil aynı zamanda çeşitli mekânlarda bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapmaktadırlar.İlçe Müftüsü Abdullah Doğan: "Yaz Kur’an kursuna gelen öğrencilerimiz dini ve milli değerlerini öğrenmekle kalmayıp çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmaktadırlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.’ sözünde olduğu gibi, öğrencilerimiz bu gibi faaliyetlerle sosyalleşerek çevrelerinde insanlara nasıl davranması gerektiğini de öğrenmektedirler. Turnuva boyunca sahaya çıkacak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sayın Adnan Korkut beyefendinin şahsında Çıldır Gençlik ve Spor Müdürlüğüne de teşekkür ediyorum." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.