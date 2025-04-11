Çıldır ilçesine bağlı köy okullarında zeka oyunları sınıfları oluşturuluyor.Konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ’’Yalnızca eğlence amaçlı değil aynı zamanda problem çözme ve analitik düşünme becerilerinin gelişimini desteklemek için faydalı olan zeka oyunları, hafıza ve dikkatin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu anlamda öğrencilerimizin yetilerini geliştirmek amacıyla özellikle köy okullarımıza bu tür sınıflar oluşturmaya karar verdik. Ve zeka oyun setleri alarak köy okullarımıza teslim ettik’’dedi. İlçede ki Gölebakan İlkokulu, Gölbelen İlkokulu, Kurtkale İlkokulu, Öncül İlkokulu ve Akçakale İlkokuluna çeşitli "Akıl ve Zeka Oyunları" setleri okul müdürlerine teslim ederek okullarında zeka oyunları sınıfları oluşturulması ve çocuklarımızın aktif kullanımına sunuldu.