Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğini açıkladı.Bölgede hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, erzurum ve bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Uzmanlar zirai don uyarısında bulunarak, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizi etkileyecek soğuk ve yağışlı hava nedeniyle, zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.