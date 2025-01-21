Dondurucu soğuk nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’ne gelen turistler atlı kızakla geziyor.Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü’nde buz üzerinde atlı kızak keyfi sürüyor. 124 bin metrekarelik alanıyla Doğu Anadolu’nun ikinci büyük gölü olan, Ardahan ile Kars sınırlarında yer alan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yeri oluyor. Misafirler, Çıldır Gölü’nde buz üzerinde atlı kızak seferleri yapıyor. Buz üzerinde otomobiliyle drift atan vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.Çıldır Gölü üzerinde yürümenin ayrı bir keyfi olduğunu söyleyen Aşkın Kızılkaya, "Şu anda yüzeyi tamamen donan göl üzerindeyiz. Burada her türlü etkinlik mevcut. Tamamen doğal bir ortama sahip Çıldır Gölü’ne herkesi bekliyoruz" dedi.