Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker’in babası Ersin Teker, kızının evden yaklaşık 20 metre uzakta saldırıya uğradığını belirterek, "Belediyeye, kaymakamlığa ve veterinerlere daha önce şikayetlerde bulunmuştuk ama herhangi bir önlem alınmış değil” dedi.3 gün önce Yeni Mahalle’de kütüphaneden kitap almak için evden çıkan 12 yaşındaki Eslem Teker, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan baba Ersin Teker, "Sabah ise gitmek için erken çıktım. Kızım Eslem de kitabını almak için saat 11.00 civarında evden çıkmıştı. Hava güzeldi, sis yoktu. Ancak evden yaklaşık 20 metre uzakta başıboş köpeklerin saldırısına uğraşmış. Olay yerine geldiklerinde beni aradılar. Hemen koşarak gittim, maalesef kızımın cansız bedeni yerdeydi. Yapacak bir şey yoktu. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını aradık. Gelen sağlık ekipleri müdahale etti ama kızım olay yerinde hayatını kaybetmişti. Zaten ben orada öldüm. Benim yüreğim yandı, başkalarının yüreği yanmasın” ifadelerini kullandı.Başıboş köpeklerle ilgili bir an önce önlem alınması gerektiğini belirten Teker, “Çarşı merkezi veya mahallelerde dolaşan bu köpekler büyük bir tehdit. Biz bir evladımızı kaybettik, başka aileler bu acıyı yaşamasın. Belediyeye, kaymakamlığa ve veterinerlere daha önce şikayetlerde bulunmuştuk ama herhangi bir önlem alınmış değil. Yetkililer bu olaya kulak tıkıyor. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi."Yüksekova Belediyesi bu olayı kapatmamalı"“Sabah saatlerinde çocuklarımız okula giderken bile bu tehlike var” diyen Teker, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Çocuklarım hala bu travmanın etkisi altında. Kızımın cansız bedeni tanınmaz bir haldeydi. Yüksekova Belediyesi bu olayı kapatmamalı. Artık bu soruna son noktayı koymaları gerekiyor. Bizim canımız gitti, başka canlar gitmesin.”"Allah kimsenin başına böyle bir acı getirmesin"Camdan dışarıya baktığında sürü halinde gezen başıboş köpekleri gördüğünü söyleyen amca Erdem Teker ise, "Cep telefonumla zum yaparak baktığımda köpeklerin arasında bir insanın olduğunu fark ettim. Hemen evden çıktım ve elime bir kürek alarak köpekleri kovaladım. Ancak yeğenim Eslem’i kanlar içinde gördüm. 112 ekiplerini aradım. Ekipler olay yerine gelip ilk müdahaleyi yaptı, ancak hastaneye götürdüğümüzde yeğenim Eslem’i kaybettik. Allah kimsenin başına böyle bir acı getirmesin. Cuma günü karnesini aldı ve bize teşekkür belgesini hediye etti. Cumartesi günü ise kütüphaneden kitap almak için evden çıktı ve ondan sonra hepimizin yüreği yangın yerine döndü. Artık yetkililer bir an önce çare bulsunlar” diye konuştu.