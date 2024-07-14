Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki heyet, Eti Krom A.Ş’ye ait maden sahalarında 14 gün önce haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi başlatan işçilere destek ziyaretinde bulundu.Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan Eti Krom Yıldırım A.Ş’ye ait maden ocaklarında çalışan işçiler, çeşitli haklar talep ederek isteklerinin yerine getirilmesi için yönetime süre tanımasının ardından eylem başlattı. 3 gün önce işçilerle bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Eti Krom A.Ş’nin sahibi Ali Rıza Yıldırım, "Yarın herkesi kapının önüne koyarım" derken işçi de "İş sizin işiniz" deyince Yıldırım’ın, "Cevap verme bana. Ben sana söz hakkı verince konuşacaksın. Ben burayı sıfır yaparım, yarın da kapıya kilidi vururum. Burası devlette kilitliydi. Para da kazanmıyordu para da kaybetmiyordu. Ben burayı aldım, bu hale getirdim" söylemleri tepki topladı. Yaşanan bu olaylar sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve beraberindeki heyet, Eti Krom A.Ş’ye ait maden sahalarında 14 gündür grev yapan işçilerle bir araya geldi. Burada işçi ve işçi temsilcileri ile bir araya gelen heyet, sorunları ve taleplerini tek tek dinledi."Bu maden, rezerv ve krom senin babanın malı değildir”Eti Krom maden işçilerinin yaşadıkları mağduriyetin çözülmesi için Elazığ’a geldiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Elazığ’a bir heyet olarak geldik. Maden işçilerimizin haklarını savunmak ve aradaki sorunun çözüme kavuşması için şu anda işletme alanındayız. Burada maden işçilerimizin temsilcileriyle ve işçilerimizle birebir görüştük. İşveren temsilcileriyle de bir araya geldik" dedi.İşçilerin enflasyon nedeniyle ara zam talebinde bulunduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Bunu da varlık içerisinde yaşamak için veya çok zenginleşmek için istemediler. Aldıkları maaş zaten asgari ücret seviyesinin çok az üstündedir. Geçinmeleri mümkün değil, bu arkadaşlarımız keyiflerinden bir talepte bulunmadı. Ancak Yıldırım Holding’in ortaklarından biri işçilerin bu talepleri karşısında onlarla yaptığı görüşmede ’gerekirse madeni kapatırız, sizi de işten çıkartırız’ diyerek tüm Türkiye’yi derinden üzen, yaralayan ve kızdıran bir açıklama yaptı. Yaptığı bu konuşma karşısında bizim de ona gerekli cevabı vermemiz şart oldu. Şu anda üzerinde durduğumuz ve konuştuğumuz maden işletmesinin altındaki milli servetin mülkiyeti devlete aittir. Sadece yapılan özelleştirmeyle işletme devir hakkı belirli bir süreliğine şirkete verilmiştir. Dolayısıyla ’şirket benim canım istedi biraz daha işçileri ezeceğim veya sömüreceğim’ diyorsa buna da dayanak olarak ’ben bu madeni istediğim zaman kapatıp üretimi durdururum’ diyorsa ona söyleyeceğimiz şey şudur. Sen bu madende üretimi durduramazsın. Bu madeni kapatamazsın. Bu maden, rezerv ve krom senin babanın malı değildir" diye konuştu.