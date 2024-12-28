CHP Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya taziyelerini sunmak ve cenaze törenine katılmak üzere Malatya’ya geldi.Bir süredir tedavi gören CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba’nın vefat haberinin ardından akşam saatlerinde Malatya’ya gelen CHP Genel Başkanı Özel, Ağbaba’yı ziyaret ederek taziyelerini sundu.Özel’in, Hüseyin Ağbaba için yarın Şehir Mezarlığı’nda düzenlenecek cenaze törenine de katılması bekleniyor.