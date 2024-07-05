Battalgazi Belediyesi, büyük ilgi gören son 16 turundaki Türkiye-Avusturya maçının ardından, çeyrek finaldeki Türkiye-Hollanda maçını da tekrardan genişletilmiş alanda ve daha büyük dev ekranda vatandaşlarla buluşturuyor. 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de başlayacak maç için Belediye Hizmet Binası önünde dev ekran kurulacak.2.Tur maçında Battalgazi’de yaşanan coşku, vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesiyle zirveye çıkmıştı. Bir araya gelen futbolseverler, dev ekranda maçı izlerken, takımına destek vermenin heyecanını doyasıya yaşadı. Aynı coşku ve heyecanın çeyrek final maçında da yaşanması bekleniyor."Vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz"Belediye Başkanı Bayram Taşkın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sporun birleştirici gücü etrafında toplanmasından son derece memnunuz. Son 16 turu maçında yaşanan coşku ve heyecan, Battalgazi’deki birlik ve beraberliğin en güzel örneğiydi. Çeyrek final maçını da hep birlikte izleyerek bu coşkuyu sürdüreceğiz. Spor, insanları bir araya getiren, kaynaştıran önemli bir araçtır. Bu tür etkinliklerle halkımızın birlikte zaman geçirmesini, komşularıyla kaynaşmasını sağlıyoruz. Son 16 turu maçında vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve coşku, bizleri bu tür etkinlikleri daha sık düzenlemeye teşvik ediyor. Battalgazi’de sporun ve özellikle futbolun ne kadar sevildiğini bir kez daha gördük. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin aynı ortamda, aynı heyecanla maçı izlemesi bizler için çok değerli. Bu tür etkinliklerle sadece maç izlemekle kalmıyor, aynı zamanda birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluyoruz. Bu birlik ve beraberlik duygusu, Battalgazi’mizin en büyük gücüdür. Çeyrek final maçını dev ekranda izleme fırsatını kaçırmak istemeyen tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Battalgazi Belediyesi’nin düzenlediği bu etkinlikle birlikte, vatandaşlar milli maç heyecanını hep birlikte yaşayacaklar. Etkinlik 6 Temmuz Cumartesi Türkiye-Hollanda maçı öncesinde başlayacak ve maç bitimine kadar devam edecek. Battalgazi Belediyesi, vatandaşların rahat bir şekilde maçı izleyebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkları tamamladı. Alanın her köşesinden maçın rahatça izlenebilmesi için daha yüksek çözünürlüklü dev ekran kurulacak. Ayrıca, etkinlik alanında belediyenin çay ikramı olacak.