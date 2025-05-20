Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyü öğrencileri Erasmus programı çerçevesinde Viyana’yı gezdi.Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erasmus programı dahilinde, Payamdüzü köyü okulundan 7 öğrenci ve 3 öğretmen, Avusturya’nın başkenti Viyana’daki Leipziger Plitz ortaokulunda kültürel ve akademik faaliyetlerde bulundu. Proje dahilinde, öğrenciler Avrupa’daki eğitim sistemini yerinde inceleme, kültürler arası etkileşim, dijital çağdaki eğitim platformları ve dijital öğrenme gibi birçok akademik eğitime katılım fırsatı buldu.Öğrenciler etkinlik süresi boyunca yabancı akranlarıyla beraber derslere katılıp eğitimlerde aktif rol oynadı. Ayrıca, Avrupa’nın tarihi ve mimari açıdan çok zengin bir şehri olan Viyana ’da ki birçok eseri yerinde inceleme olanağı elde etti.