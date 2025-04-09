Çek Cumhuriyeti vatandaşı gezgin Dr. Daniel Kalmus, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesini ziyaretinde İslam dinine geçerek Müslüman oldu.Taşlıçay Ehlibeyt Camii’nde, cami imamı Hasan Turan’a misafir olan Dr. Kalmus, yaptığı açıklamada uzun süredir İslam’ı araştırdığını ve bu süreçte birçok ülke gezdiğini belirtti. Taşlıçay’daki samimi ortamdan etkilenerek burada Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.Camide düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getiren Kalmus, İslam dinine geçti. Cami cemaati, Kalmus’u tebrik ederek ona desteklerini sundu.İmam Hasan Turan, Dr. Kalmus’un bu anlamlı kararına vesile olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İslam’ın evrensel bir din olduğunu ve her milletten insanı kucakladığını vurguladı.