Erzurum’da tarihi 160 yıl öncesine dayanan Taş Ambarlar’da çıkan yangın sonrası başlatılan inceleme devam ediyor.Erzurum’un Yakutiye ilçesi sınırları içinde bulunan Taş Ambarlar’da dün saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra çatının tamamen sökümü ve soğutma çalışmaları başlatılmıştı. Bugün de bir yandan çatıda sacların sökümü yapılırken bir yandan da olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı.Dün Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yangının meydana geldiği alanda inceleme yapmış, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin olduğunu ifade etmişlerdi.Taş Ambarlar, Erzurum’a tayin edilen Fosfor Mustafa Paşa tarafından 1860-1870 yılları arasında yaptırıldı. Uzun süre Milli Savunma Bakanlığının Erzurum Erzak Deposu olarak kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait olan ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi bina; geçtiğimiz yıl Erzurum Büyükşehir Belediyesine devredilmiş ve burayla ilgili bir proje hazırlanmıştı. Restorasyonu devam eden ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Taş Ambarlar Kapalı Çarşı ve Tarih Dioramaları Müze Projesi, toplam 7 bin metrekare alanı kapsıyor. Bin 900 metrekare kültür sanat ve müze alanına sahip olan proje kapsamında mescit, sosyal alanlar, kafe, restoran ve cep sinemalar da inşa edilecek.