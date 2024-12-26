Battalgazi Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.Battalgazi Belediyesi, Göller Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Küçük ve Büyük Mustafapaşa Mahalleleri ile Çolaklı Mahallesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Göller İlkokulu bahçesinde kilit taşı döşemesi, Bahçelievler Mahallesi Yeniyol Küme Evleri’nde kaldırım düzenlemesi, Küçük ve Büyük Mustafapaşa Mahallelerinde kaldırım kilit taşı döşeme çalışmaları ve Çolaklı Mahallesi’nde üst serim çalışması tamamlandı.“Her mahallede hizmet anlayışımız sürecek”Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, mahallelerin ihtiyaçlarını titizlikle tespit ettiklerini ve hızlı çözümler ürettiklerini vurguladı. Başkan Taşkın, “Göller, Bahçelievler, Çolaklı ve Mustafapaşa mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üstyapı çalışmaları, ilçemizi daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getirme hedefimizin önemli bir parçasıdır. Mahalle sakinlerimizin yaşam kalitesini artıracak bu tür hizmetleri sürdürmekte kararlıyız. Battalgazi’nin her köşesine eşit ve kesintisiz hizmet götürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Göller İlkokulu’nda çevre düzenlemesiBattalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Göller İlkokulu bahçesinde kapsamlı bir çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında bin 100 metrekare kilit taşı döşendi, 300 metre bordür, 30 metre taş duvar ve 150 metre kafes teli örgü yapıldı. Göller Mahallesi Muhtarı Veysel Uğur, yapılan çalışmalarla ilgili, “Göller İlkokulumuzun bahçesinde yapılan kilit taşı çalışması nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sorunlarımızı iletiyoruz, belediyemiz kısa sürede çözüm üretiyor. Mahalle sakinlerimiz de bu çalışmalardan oldukça memnun” ifadelerini kullandı.Bahçelievler’de çocuklar için güvenli kaldırımlarBahçelievler Mahallesi’nde, Yeniyol Küme Evleri bölgesinde bin 50 metre uzunluğunda kaldırım kilit taşı döşeme çalışması yapıldı. Bu çalışma ile özellikle öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmesini sağladığını belirten Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Doğan Durmaz, “Çocuklarımız önceden yolda yürümek zorunda kalıyorlardı. Ancak bu çalışma sayesinde kaldırımdan güvenli bir şekilde okula gidebilecekler. Bu anlamlı hizmet için Başkanımıza ve ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde 610 metre, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde ise 720 metre uzunluğunda kaldırım kilit taşı döşendi. Yapılan bu düzenlemeler, mahallelerde yaya trafiğini daha güvenli hale getirdi ve mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüşler aldı. Çolaklı Mahallesi’nde 1,5 kilometre uzunluğunda temel ve alt temel çalışması tamamlandı. Bu altyapı düzenlemesi, mahalledeki yolların dayanıklılığını artırarak bölge halkına daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sundu.