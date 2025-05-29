VAN (İHA) – Van’ın Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yılsonu sergisi düzenlendi.15 Temmuz Mesire Alanı Kapalı Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirilen serginin açılış kurdelesini Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç, Hâkim Ömer Faruk Atatanır, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, ilçe protokolü, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri birlikte kesti. Açılış töreninde konuşan Kaymakam Kılıç, hayat boyu öğrenmenin bireysel gelişim kadar toplumsal gelişim için de önemli olduğunu vurguladı. Kılıç, "Bu sergide yer alan ürünler, ilçemizin üretkenliğini ve el becerilerini gözler önüne seriyor. Emeği geçen tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum" dedi.Açılışın ardından protokol üyeleri sergi alanını gezerek, yıl boyunca açılan kurslarda kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri inceledi. Usta öğreticilerden ürünler hakkında bilgi alan misafirler, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.Çatak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir ise "Halk eğitim merkezleri, bireylerin hayat boyu öğrenme sürecinde önemli bir görev üstleniyor. Sergimizde yer alan her bir ürün, sabırla ve özveriyle hazırlanmıştır. Başta kaymakamımız olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Sergide geleneksel el sanatlarından giyim ürünlerine, modern tasarımlardan yöresel örneklere kadar birçok çalışma yer aldı. Etkinliğe katılan ziyaretçilere, halk eğitim bünyesindeki aşçılık kursu kapsamında hazırlanan ayran aşı çorbası ikram edildi.