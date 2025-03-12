Elazığ’da bir kişi, dün camide ikindi namazını kılarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Olay dün İzzetpaşa Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre N.K. isimli vatandaş, ikindi namazını kılmak için camiye geldi. Namazı kıldığı sırada rahatsızlanan N.K. bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine camiye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede N.K.’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. N.K.’nın cansız bedeni, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.