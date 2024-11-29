Ardahan’ın Hanak ilçesi Damal ilçesine bağlayan ormanlık mevkiinde buzlanma yaşanan yolda kontrolden çıkan tır yolu trafiğe kapattı.Kaza, sabah saatlerinde Hanak- Damal karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakalı öğrenilemeyen tır, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak yolu trafiğe kapattı.Trafik polisleri tarafından yol güvenliği alınırken araçların geçişine izin verilmedi. 1 saat süren çalışmanın ardından tır tekrardan saplandığı yerden karayolları ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak yol trafiğe açıldı.