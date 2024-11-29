Yeniden dondurucu soğuklara teslim olan Ağrı’da, buz sarkıtları oluştu.Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen soğuklar etkisini göstermeye devam ediyor. Yeniden beyaza bürünen kentte, birçok ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken kent merkezinden geçen Murat Nehri’nin yüzeyi de buz tuttu. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile sardı.Kış lastiklerini taktırmak için lastikçiye giden vatandaşlardan Yunus Kaya, “Sabah uyandığımda hava eksi 8 dereceydi. Arabalarımız neredeyse donmuştu. Kış geldiği için lastiklerimizi değiştirmeye geldik ama hava çok soğuk, donuyoruz. Dışardan gelen insanlar burada yazın 1 ay sürdüğünü, geriye kalan ayların kış olarak geçtiğini söylüyor. Burada kış 6-7 ay sürüyor neredeyse” ifadelerine yer verdi.