Erzurum’un Uzundere ve Tortum ilçelerinde yapılan buz tırmanışı nefes kesti.Erzurum Uzundere ve Tortum ilçelerinde Bursa Alpin Dağcılık Kulübü (BADAK) üyelerince düzenlenen buz tırmanışında renkli görüntüler oluştu.Profesyonel dağcıların yer aldığı tırmanışta keşfedilen buz şelalesinde ki tırmanışta heyecan dolu anlar yaşandı. Yaklaşık 100 metrelik buz şelalesine tırmanan dağcılar, "Bu sene ilk defa donmuş bu şelale. Muhteşem bir duygu. Herkesi bu ortama davet ediyoruz. Her sene buraya geliyoruz. Yaklaşık bir hafta bölgede kalarak tırmanışlar gerçekleştireceğiz" diye konuştular.