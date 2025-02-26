Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava tahminlerine göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum’ un kuzey kesimleri ile Ardahan ve çevresinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıkları bölgede mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü bulunan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.