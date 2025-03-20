Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ruhunu birlik ve beraberlik içinde yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinliklerle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Niyazi-i Mısri Çalışma Grubu, Ramazan ayı kapsamında, ünlü mutasavvıf Niyazi-i Mısri’ye özel bir etkinlik düzenledi. 16-22 Mart tarihleri arasında kutlanan Niyazi-i Mısri Haftası’na özel olarak gerçekleştirilen etkinlikler, bu yıl da Niyazi-i Mısri’nin eserlerinin yaşatıldığı etkileyici bir tasavvuf konserine sahne oldu. Sanatçı Sedat Anar ve Erbane Sanatçısı eşi Damla Anar’ın seslendirdiği Niyazi-i Mısri ilahileri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.Etkinliklerin gerçekleştiği Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen konseri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve sanatseverler de izledi. Konserde bir konuşma yapan Başkan Sami Er, Malatya’nın tarihi zenginliğine vurgu yaparak, "Bu topraklar Niyazi-i Mısri ve Sadreddin Konevi gibi çok önemli şahsiyetleri bağrında barındırmıştır" dedi.Başkan Er, Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerden bahsederek, "Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak adına birçok etkinlik, söyleşi, konser ve süslemelerle hazırlıklarımızı yaptık. Ayrıca, her gün 4 bin kişiye iftar ikramında bulunuyoruz ve evlerinde yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza iftarlarını evlerine kadar ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.Etkinlikler, Malatya’nın kültürel mirasını yaşatmaya devam ederken, Niyazi-i Mısri haftası da bu özel atmosferi pekiştiriyor. Katılımcılara teşekkür eden Başkan Sami Er, "Allah hepsinden razı olsun" diyerek, etkinliğe katkı sağlayan Sedat Anar ve Damla Anar’a da teşekkür etti.