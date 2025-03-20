Elazığ’da özel bir öğretim kursu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneğini Elazığ Şubesini ziyaret ederek şiirler okuyup gazilerle sohbet etti.Elazığ’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu çerçevede özel bir öğretim kursu öğrencileri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesine gelerek Kıbrıs Savaşında yaralanan gazilerle bir araya gelerek şiirler okuyup sohbet etti. Ziyaretten dolayı gaziler, oldukça mutlu olurken öğrenciler ise kendileri için kanlarını döken gazilerle sohbet etmenin mutluluğunu yaşadı.Dünya tarihine altın harflerle geçen bir günde olduklarını belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir dehasıyla savaşan ve dünya tarihine geçen bir gündeyiz. Bu gün münasebetiyle değerli hocamız ve öğrencilerimiz gaziler olarak bizleri ziyaret ettiler. Bizde bu durumdan büyük bir mutluluk ve onur duyduk. Çocuklarımızın Allah bahtını güzel etsin. Bizlere okudukları şiirden dolayı mutlu olduk. Geleceğimiz emin ellerde. İnşallah bundan sonra da güzel olur" dedi.Gazileri ziyaret eden öğrencilerden Duru Mina Yurttaş, "Gazilerimizle gurur duyuyorum. Çünkü bizim geleceğimiz için büyük emekler göstererek kanlarını döktüler. Onlara çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Bir diğer öğrenci Meryem Azra Kuş da "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü burada Kıbrıs Savaşında savaşmış gazilerimiz var. Onlar bizim geleceğimiz için savaştılar. Onların canı oradayken bizleri düşündükleri için kendi canlarını hiç düşünmediler. Bu çok gurur ve heyecan verici bir durum. Gazilerle bir araya geldiğimiz için çok duygulandı. Burada gazilerimize şiirler okuyarak onlara olan sevgimizi az da olsa göstermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.Öğrencilerden Yağmur Bahşi ise "Bugün 18 Mart dolayısıyla gazilerimizin yanına geldik. Şiirler okuyarak onlara sevgimizi anlatmaya çalıştık" sözlerini kullandı.