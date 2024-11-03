Muş’un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu çocuklarla futbol oynadı.Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, ilçe stadında incelemelerde bulunurken futbol sahasındaki çocukları ziyaret etti. Kaymakam Koşansu, sahada çocuklarla bir süre futbol oynadı. Göreve geldiği günden beri Bulanık ilçesinde vatandaşların sevgisini kazanmaya devam eden Kaymakam Koşansu, koltuğa oturmak yerine sürekli vatandaşlarla bir araya geliyor. Halkının gönlüne taht kuran Kaymakam Koşansu, ilçe stadyumunda inceleme ve denetimlerde bulunurken futbol sahasında top oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla bir süre top oynayan Kaymakam Koşansu, birbirinden yetenekli hareketlerini futbolda sergileyen çocuklara teşekkür etti. Çocuklar maç sonrası Kaymakam Koşansu’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.