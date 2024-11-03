"Erzincan Savunma Sanayi Yatırımları Çalıştayı"nın birinci günü sonunda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, savunma sanayi firmaları temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla toplantı düzenlendi.Savunma sanayi yatırımı bakımından Erzincan’a neler yapılabilir ve yapılabilecek yatırımların belirlenebilmesi için izlenmesi gereken adımlar hususunda karşılıklı istişarelerin yapıldığı toplantıda Vali Aydoğdu, "Bir ilde göçü durdurabilmenin özellikle de genç nüfusu orada tutabilmenin en önemli yolu istihdam sağlayabilmektir. Erzincan, tarım ve hayvancılık alanında çok önemli bir potansiyele sahip ve bu alanda şehrimiz her geçen gün daha iyi noktalara gidiyor. Turizm ve doğa sporları alanında da oldukça iyi noktalara geldi. Savunma sanayi alanında da şehrimize yatırım kazandırmak için gayret gösteriyoruz. Çünkü savunma sanayi yatırımı, o şehrin marka değerini de yükseltiyor. Bir yerde savunma sanayi yatırımı varsa teknolojinin orda olması demek, inovasyonun orda olması demek, araştırmanın orda olması demek. Bu nedenle bizler ilin yöneticileri, siyasileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları tam bir birliktelik içerisinde üzerimize düşeni yaparak, siz, savunma sanayi temsilcilerinin de görüş ve önerileri doğrultusunda ilimize bu alanda yapılabilecek yatırımı kazandırmak istiyoruz" dedi.