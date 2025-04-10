MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezi tarafından sergi açıldı.Bulanık Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan sergi, Yeni Mahalle’de bulunan merkezde açıldı. Bulanık Kaymakamının eşi Yağmur Koşansu tarafından açılışı yapılan sergiyi gezen katılımcılar, ürünleri detaylı bir şekilde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür ettiler.Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen aile destek merkezindeki el emeği ürünleri sergisinin açılışına SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ve Bulanık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı da katıldı.