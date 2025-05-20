Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Buğday Meydanı’nda yapılan çalışmaları inceleyerek esnafla bir araya geldiAksun’un talimatları doğrultusunda, Buğday Meydanı’nda 18 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen yangında zarar gören esnafın mağduriyetlerini gidermek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Yangında hasar gören iş yerlerinin çatıları, belediye tarafından temizlenerek yeniden inşa edilmeye başlandı. Çatılar inşa edilerek en kısa sürede işyeri sahiplerine teslim edilecek.Belediye Başkanı Aksun, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek esnaflarla bir araya geldi, taleplerini dinledi. Yangından etkilenen tüm esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Aksun, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Yangından hasar gören iş yerlerinin çatıları, belediyemiz tarafından yeniden inşa edilmeye başlandı. Erzincan belediyesi olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız. Mağduriyetleri gidermek ve ticari faaliyetlerini yeniden sürdürebilmeleri için tüm imkânlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.