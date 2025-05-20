Elazığ’da son 1 haftada 296 olay meydana gelirken, 288 şahıs yakalandı. Şahıslarda 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Elazığ Valiliği, son 1 haftalık asayiş verilerini paylaştı. Buna göre son bir haftada 296 olay meydana gelirken, 288 şahıs yakalandı ve şahıslardan 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 83 bin 528 şahıs ve 39 bin 204 araç kontrol edildi. Aranması olan 441 şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen araçlardan 3 bin 236 araca cezai işlem uygulanırken 286 araç trafikten men edildi.Yapılan çalışmalarda 4 adet tabanca, 73 adet fişek, 4 adet kesici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet dedektör, 4 adet muhtelif kazı malzemesi, 2 adet sahte çek, 10 bin 400 adet makaron, 10 kilo kıyılmış tütün ve 2 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda ise 67 gram esrar, 1.082 gram metamfetamin, 197 gram bonzai, 103 gram kannabinoid, 1 gram bonzai hammadesi, 15 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucusu kullanma aparatı ve 345 adet sentetik ecza ele geçirildi.Kentte meydana gelen 23 trafik kazasında 38 kişinin yaralandığı aktarılırken kaybolan 12 şahıs ve 1 adet motosikletin bulunduğu bildirildi.