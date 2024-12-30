Kars’ta bozkırın ortasındaki vaha olarak bilinen Benliahmet İstasyonu kış güzelliğiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.Tarihi Benliahmet Tren İstasyonu, 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarınca çam fidanlarıyla yeşil görünüme kavuşturuldu. Yaklaşık 20 bin çam ağacının bulunduğu karla kaplı arazide kartpostallık görüntüler oluştu. 82 dönümlük araziye, 20 bine yakın çam fidanı dikimiyle bugüne kadar korunarak getirilen çam ağaçları, 4 mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. Kış güzelliğine bürünen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu beyazlar içerisinde havadan görüntülendi. Gökyüzünün mavisiyle bütünleşen çam ağaçları görsel şölen sunuyor.