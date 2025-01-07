Bitlis’teki rüzgar güllerinin sisli dağlarla görüntüsü seyri doyumsuz manzaralar oluşturuyor.Kent merkezindeki yüksek rakımlı dağlarda yer alan rüzgar gülleri sabah saatlerinde sis altındaki görüntüsüyle mest ediyor. Hafifçe dönen rüzgar türbinleri, doğayla uyum içinde bir manzara oluşturuyor. Sisli havanın rüzgar türbinleriyle oluşturduğu eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi. Rüzgar enerjisinin, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olarak önem kazandığı bu günlerde, rüzgar güllerinin oluşturduğu görsel şölen, doğa ve teknoloji arasındaki uyumu simgeliyor. Sisli dağlar ve rüzgar türbinlerinin birleşimi, çevre dostu enerjinin gücünü gösterirken, bölgeye gelen ziyaretçilere unutulmaz bir manzara sunuyor. Bu görüntülerin en güzel örnekleri, özellikle sabah erken saatlerde ve akşamüstü saatlerinde ortaya çıkıyor.