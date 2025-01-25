Bitlis merkezde bulunan El Aman Kayak Tesisi, yarıyıl tatilinde çocukların adeta akınına uğradı.Bitlis’te yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, kızaklarını alarak kayak tesisinde gönüllerince kaymanın keyfini yaşadı. Hem havanın güneşli olması hem de yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Tesisi’ne akın etti.Çocuklarını kayak yapmaya getiren aileler de onlarla birlikte plastik kızaklara binerek kaymanın heyecanını yaşadılar. Yarıyıl tatilini gönüllerince kayak yaparak geçiren çocuklar, kuzenleri ve kardeşleri ile birlikte çok eğlendiklerini belirttiler.