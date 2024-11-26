Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından termal dron kamerayla tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik termal özellikli dron ile faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Takip edilen araç içerisinde, 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan S.A. ve A.K. isimli organizatörler sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuş olup, yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmiştir” denildi.