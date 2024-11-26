Karla mücadele çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, kapalı 45 mahalle yolunda çalışmalarını sürdürüyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım 2024 Pazar günü Malatya’yı etkisi altına alan kar yağışı dolayısıyla çeşitli tedbirler alarak, karla mücadele çalışmalarını titizlikle yürütüyor.Karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanında yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, 269 araç ve 1046 personel ile çalışmalarına devam ediyor.26 Kasım 2024 (bugün) itibariyle Malatya’da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarının 337’si, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda tekrardan ulaşıma açıldı. Kar yağışından dolayı kapalı olan 45 kırsal mahallede ise yol açma çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarında vatandaşların mağdur olmamaları için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Battalgazi (kırsal), Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge, Yeşilyurt (kırsal) ilçelerinde tüm yollar ulaşıma açılırken, Akçadağ’ın 77 mahallesinin 71’i, Arapgir’in 63 mahallesinin 59’u, Arguvan’ın 49 mahallesinin 41’i, Darende’nin 67 mahallesinin 60’ı, Hekimhan’ın 65 mahallesinin 54’ü, Kuluncak’ın 28 mahallesinin 20’si, Yazıhan’ın 33 mahallesinin 32’sinde de yollar ulaşıma açıldı.Öte yandan kar yağışının devam ettiği Pütürge ilçesinde açılan yolların tekrar kapanmaması için gün içerisinde birçok defa yol açma ve tuzlama çalışması yapan ekipler, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.