Bitlis’te kar yağışının ardından etkili olan sis ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.Özellikle Bitlis-Tatvan ve Bitlis Güroymak ilçeleri arasında yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının artacağını bildirmesine rağmen bölgede oluşan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu bölgelerde gizli buzlanma meydana geldiğini belirten yetkililer, sürücülerin takip mesafesine ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini istedi.Rahva bölgesinde hava sıcaklıklarının geceleri eksi 10 derecelere kadar düşerken, sabah saatlerinde işe gitmek üzere uyanan vatandaşlar ise ilk iş olarak araçlarının camlarında oluşan buzu çözmek için uzun uğraşlar veriyor.