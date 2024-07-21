Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ‘Okuldaki çiftlik’ projesini yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Merkez Yatılı Bölge Okulu (YİBO) bahçesinde kurulan çiftliği öğrencilerle birlikte gezen Vali Karaömeroğlu, fidan dikip yetişen ürünlerden topladı.‘Okuldaki çiftlik’ projesi kapsamında ‘Mucize Görmek İstersen Bir Tohum Ek’ sloganıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yürüttüğü projesinin açılışı yapıldı. Proje kapsamında serada fide ekimi, kümes, ağaçlara kuş evleri ve dış mekanda fide dikimi yapıldı.