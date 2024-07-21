Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole uçan tır alttan alev alarak yanmaya başlarken, sürücü son anda kapıyı açarak araçtan çıktı.Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik şarampole uçtu. Tırın şarampole uçtuğunu gören diğer sürücüler hemen olay yerine koştu. Şarampolde yan dönen tırın alttan alev aldığını gören vatandaşlar tır sürücüsüne yukarıdan seslenerek acele araçtan çıkmasını söylediler. Kendi imkanlarıyla aracın kapısını açarak çıkan tır sürücüsü yanmaktan son anda kurtuldu.Bu anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.