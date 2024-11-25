Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, il genelinde ise 84 köy yolunu ulaşıma kapattı.Bitlis’te dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışından dolayı özellikle Rahva bölgesinde sürücüler zor anlar yaşarken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 18 santimetreye ulaştı.Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, il genelinde 84 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, “Bu yıl yine geçmiş yıllardaki gibi karla mücadelemiz geceli gündüzlü devam edecek. 350 köy ve 293 mezrada 10 şantiye 75 personel ve 71 iş makinesi ve araçla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” dedi.