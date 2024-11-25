Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.Ardahan’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.Ardahan’dan Şavşat’a giden Necdet Bilgin, "Sahara Geçidini geçiyoruz. Şu an itibariyle kar yağmış, yoğun sis var. İnşallah sıkıntı olmaz’’ dedi.Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yaptı.