Van’ın Çaldıran ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Kadına şiddete dur’ demek için kameraların karşısına geçti.Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için film çektiler. Yaklaşık 6 dakika süren kısa filmde kadınların yaşadığı sıkıntıları anlatan öğrenciler, kadına şiddetin artık son bulmasını istediler. Film ile ilgili konuşan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Şükrü Hurma, kadına şiddet denildiği zaman akla ilk olarak fiziksel şiddetin geldiğini ifade ederek, bunun psikolojik şiddetinin de olduğunu söyledi. Üniversite okuduğu yıllarda gerek kendi çevresindeki arkadaşların gerekse yaptığı çalışmalar ve izlediği haberlerde kadınların en çok muzdarip olduğu konular üzerine bir film çektiklerini belirten Hurma, “Senaryo gereği okulumuzda bir öğrencisi bu tarz durumlara maruz kalmış ve hiç kimseyle konuşmayıp her şeyi içine atmış. Resim yeteneği olan bu öğrencimiz, bunları resme dökmüş. Bizlerde bu resimleri gerçek hayatta canlandırarak kadınların en çok muzdarip olduğu durumları filme aktardık. Biz daha önce de Filistin için klip çekmiştik, şimdi de kadınlar için klip çektik. Bize ‘bir kliple savaşı mı durduracaksınız? Bir kliple kadına şiddeti mi durduracaksınız?’ Diyorlar. Bizler de bir kliple savaşın veya kadına şiddetin durmayacağını çok iyi biliyoruz ama bir öğretmen olarak kendi öğrencilerimde bir bilinç oluşturmak amacıyla böyle bir klip hazırlama gereği duydum. Geçmişe müdahale edemem ama geleceği değiştirebilirim. Bu sebeple öğrencilerimde bir duyarlılık oluşturmak için bir klip çektik. Bizlere destek veren Okul Müdürümüz Melik Uzunay ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerin çektiği filmi izlemek için ‘caldiran15tsal’ instagram sayfamızda bulabilirler” dedi.Öğrenciler ise böyle bir klipte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, kadına şiddetin son bulmasını arzu ettiklerini söylediler.