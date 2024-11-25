Hakkari’nin Mergabütan Kayak Merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.Kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kayak merkezinde lapa lapa yağış etkisini sürdürüyor. Yağışın devam etmesi halinde yolun ulaşıma kapanabileceği belirtildi.Hakkari kent merkezinde ise akşam saatlerinde etkili olan yağmur şiddetini sürdürüyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.