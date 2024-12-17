Bitlis’in Güroymak ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 sularında Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Beldesi Şenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 13 AAP 034 plakalı kamyonet, yolun karşı tarafına geçmekte olan M.S. (10) isimli çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, Güroymak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.