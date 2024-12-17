Muş’ta etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Göletli Park’ta bir güvercin dondu.Muş’ta son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezindeki Göletli Park’ta bir güvercinin donduğu anlar cep telefonu ile kaydedildi. Sabah spor yapmak için parka gelen Kutbettin Çelik, hareketsiz halde duran güvercini fark etti. Yakından baktığında güvercinin donarak öldüğünü anlayan Çelik, bu anı cep telefonunun kamerası ile kayda aldı. Görüntülerde, donan güvercinin soğuk hava hayvanlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Kentteki dondurucu soğukların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.