Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Patnos’tan Adilcevaz istikametine seyir halinde olan Salih K. yönetiminde 42 AAP 617 plakalı kamyonet, karla karışık yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile Adilcevaz Onkoloji Hastahanesi’ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.