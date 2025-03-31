Bitlis’te aniden bastıran dolu ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.Bitlis’te gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kısa süreliğine doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu kenti beyaza bürüyerek vatandaşlara sürpriz yaşattı. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntülerken, dolunun etkisiyle sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ise trafikte zor anlar yaşadı.Meteorolojiden yapılan uyarıda bölgede yağışların yer yer devam etmesinin beklendiği belirtilerek, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması istendi.