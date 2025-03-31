Bitlis’in Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Ramazan Bayramı’nda şehit Kemal Dursun’un ailesini ve gazi Bedrettin Orhan’ı ziyaret etti.Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilk olarak şehit Kemal Dursun’un ailesini ziyaret etti. Ziyarette aileyle sohbet eden Kaymakam Özçelik, vatan için büyük fedakârlık gösteren şehidi rahmetle anarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.Kaymakam Özçelik, daha sonra gazi Bedrettin Orhan’ı evinde ziyaret etti. Gazi Orhan ile sohbet eden Kaymakam Özçelik, gaziye sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyerek, devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Kaymakam Özçelik, gazi Bedrettin Orhan’ın ve ailesinin Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.Kaymakam Özçelik’e ziyaretlerinde Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, İlçe Emniyet Müdürü Attila Kuşçu, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kalafat ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şakir Sözer de eşlik etti.