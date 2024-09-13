Bitlis’in Tatvan Kaymakamlığı çekirgeyle erken ve aktif mücadelede kullanılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zirai dron satın aldı.Çekirgeyle mücadelede dron kullanımı giderek daha yaygın hale gelirken, teknolojik anlamda yapılan müdahaleler klasik yolla yapılan yöntemlere nazaran yüzde yüz başarı sağlıyor. Tatvan ilçesinde bitkisel üretimde oluşabilecek çekirge istilasına karşı dron ile ilaçlama çalışması gerçekleştirilecek.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, garsiyat alanlarında bitkisel üretimde zararlı olan tarla çekirgelerine yönelik olarak çiftçilerin mahsullerini korumak amacıyla dron ile ilaçlama çalışması için eğitimler aldı. Konya’da üretilen yüzde yüz yerli ve milli olan 40 litre kapasiteye sahip dron, 10 dakikada 35 hektar alanda ilaçlama yapabilme özelliğine sahip. Dronun teslimi ve eğitimi için Bitlis’e gelen firma yetkilisi Faruk Teğmen, dronu kullanacak olan personele 3 günlük eğitim verdiklerini söyledi. Eğitim sonunda personelln rahatlıkla dronu uçurup, çiftçileri büyük bir yükten kurtaracaklarını ifade eden Teğmen, “DAP ile Tarım ve Orman Bakanlığının ‘Geleceğin dronaları’ projesi kapsamında Tatvan Kaymakamlığı tarafından Tarım ve Orman Müdürlüğüne tahsis edilen yerli ve milli olan drounun eğitim çalışmalarını yaptık. Konya’da ürettiğimiz dronumuz tamamen yerli ve millidir. Çiftçilerimizin akıllı tarım ürünleri içinde en popüleri olan bu dronlardır. Eğitimini verdiğimiz dronumuz 40 litrelik. Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bunu bu bölgede çekirgeyle mücadele amaçlı aldı. Şu anda bizde firma olarak bunun eğitimini vermekteyiz. Türkiye’nin her yerinde tarım alanında bu dronlar kullanılmaktadır” diye konuştu.Bu dronların ne kadar önemli bir ürün olduğundan bahseden Teğmen, sözlerine şöyle devam etti:“Bu dronun çekirgeyle mücadele örneğini Trakya’da gördük. Bundan iki yıl önce Trakya’da ayçiçeklerini çekirgeler istila etmişti. Bunun mücadelesi insansız hava aracı ile verildi. Bu dron olmasaydı çekirgeyle mücadele mümkün olmayacaktı. İnsansız hava aracının en önemli özelliği olaylara hızlı ve etkin müdahale etmesidir. Yani ürünlere böcek girdiği zaman çok hızlı şekilde bitkiye zarar veriyor. Bin dekarlık alana zararlı girdiği zaman holderle 3-4 günde ancak mücadele edilebilir. Ama insansız hava aracıyla 5-6 saatte yapılabilir. Holderle yapıldığı zaman zaten 3-4 günde zararlı böcek ürünü bitirmiş oluyor. Tatvan Tarım ve Orman Müdürlüğü garsiyat alanlarında ciddi manada çekirge zararlarını tespit etmiş, bu amaçla da bu dron alındı. Bundan sonra Tatvan’da çekirgeler çiftçilerimizin ürünlerine zarar vermeyecek diyebiliriz.”